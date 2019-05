Fortnite va proposer 100 millions de dollars de prix cette année (mais la grogne continue)

Des récompenses plus alléchantes pour calmer le jeu

Des changements fréquents des règles pour préserver l'équilibre

Source : Business Insider

Le succès den'est plus à démontrer. Le jeu d'compterait aujourd'hui plus de 250 millions d'inscrits. Pourtant, l'éditeur doit faire face à des critiques récurrentes quant à son fonctionnement.Peut-être espérait-il donc satisfaire les déçus en annonçant une augmentation des dotations prévues. En effet, Epic Games a indiqué que les tournois de l'année en cours comprendraient un total de. Avec une cagnotte de 40 millions de dollars pour la seule Fornite World Cup, qui se déroulera cet été.Cependant, cette annonce ne semble pas suffire à tempérer les attaques venues de quelques-uns des meilleurs joueurs. Ainsi, les streameurs Tyler « Ninja » Blevins et Turner « Tfue » Tenney ont plusieurs fois exprimé leur frustration face aux changements dans le jeu. De même, il y a quelques jours, les vainqueurs de la Collegiate Starleague ont affirmé vouloir abandonner le jeu.Quelle est la cause de cette révolte ? Fortnite réunit des millions de joueurs à travers le monde, mettant aux prises des novices avec des adversaires beaucoup plus chevronnés. Pour tenter de maintenir un certain équilibre, l'éditeur publie donc chaque semaine des, incluant des changements potentiellement majeurs. Ce qui peut avoir de grandes conséquences, en particulier à l'approche des compétitions les plus cotées.Par exemple, le 26 mars dernier, Epic Games a choisi d'enlever le mode « Siphon » de la Battle Royale standard. Celui-ci imposait d'éliminer des adversaires pour gagner de la santé ou des boucliers. Une décision critiquée par de nombreux joueurs expérimentés, qui y voyaient une façon de récompenser les plus performants. Mais selon l'éditeur, ce fonctionnement avait tendance à décourager une majorité d'amateurs.C'est là que se situe la difficulté de la tâche pour Epic Games : parvenir à satisfaire les exigences de ses meilleurs joueurs, tout en continuant de plaire au plus grand nombre.