Valorant : le système anti-triche a accès au Kernel de votre PC, faut-il s'en inquiéter ?

Les tricheurs devront redoubler d'efforts et d'ingéniosité

Sécurité, fiabilité et respect de la vie privée...

La bêta fermée de Valorant a ouvert ses portes le 7 avril. C'est un véritable phénomène sur Twitch où les viewers espèrent toujours obtenir une précieuse clé d'accès... Mais faut-il se méfier de Vanguard, son système anti-tricherie invasif ?Riot Games a choisi de mettre en place des mesures lourdes pour protéger Valorant des tricheurs. En effet, son CS-like est livré avec « Vanguard », un systèmeplutôt invasif à l'installation. Si le client du système anti-tricherie se lance en même temps que le jeu, Riot affirme que Vanguard dispose également d'un pilote Kernel qui s'active au démarrage de Windows.Après des années de guerre contre les tricheurs opérant sur, le studio américain a ainsi décidé de changer de stratégie : avec le précédent systèmede Riot Games, lespouvaient utiliser des logiciels de triche qui s'exécutaient directement au niveau du Kernel, les rendant indétectables.Bien sûr, Vanguard ne protège pasà 100 % : des attaques depuis le noyau du PC seront encore possible, mais selon Paul Chamberlain, responsable de la lutte anti-tricherie chez Riot Games, cela «», puisque «».Avec Vanguard, Riot espère donc casser la motivation des développeurs de logiciels de triche. En effet, mettre au point de nouveaux systèmes sera plus long et plus difficile. De plus, ces nouveaux logiciels seront certainement moins pratiques à installer pour les joueurs. En somme, ils seront moins rentables à vendre. Et pour celles et ceux qui craignent Vanguard, il faut noter que d'autres systèmes aussi invasifs existent déjà, à l'instar de Battleye (, etc.).Si Vanguard fait tiquer les experts en sécurité informatique et certains joueurs, c'est notamment parce que l'installation d'un pilote au niveau du Kernel peut générer des problèmes de fiabilité et de sécurité dans l'ordinateur. Autrement dit : provoquer un «» ou encore ouvrir la porte aux malwares.Des risques minimisés par Riot Games. En effet, le pôle responsable du développement de Vanguard est épaulé par trois groupes externes de sécurité, qui ont réalisé un audit du logiciel avant son déploiement. Pour l'instant, le logiciel est donc sûr, et Riot prend très au sérieux cette responsabilité vis-à-vis des utilisateurs.Une autre critique envers Vanguard concerne le respect de la vie privée, tant il a de privilèges système. Dans un billet de blog, Riot précise (sans rassurer) que «». Le studio américain ajoute toutefois que «».