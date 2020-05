C'est officiel, la Fortnite World Cup 2020 est annulée

Report de la Fortnite World Cup en 2021?

Source : The Verge

En fin d'année dernière, Epic Games lançait la Coupe du Monde Fortnite , avec pas moins de 3 millions de dollars pour le grand gagnant. Une première édition organisée à New-York, qui avait évidemment connu un succès colossal, et le géant américain comptait bien récidiver en 2020.Toutefois, à cause de la pandémie de coronavirus, Epic Games a décidé d'annuler la, mais espère évidemment pouvoir organiser la compétition l'année prochaine. "" explique Epic Games.Une épidémie qui n'empêche pas Fortnite de continuer à créer l'évènement, puisque récemment, c'est le rappeur Travis Scott qui a organisé un grand événement au sein même du jeu, avec un premier concert virtuel qui a réuni plus de 12 millions de fans