Epic Games : MetaHuman, l'outil de création de visages porté par l'Unreal Engine, est juste fou !

Nous devons le logiciel MetaHuman Creator aux studios 3Lateral et Cubic Motion (qui appartiennent à Epic). La plateforme permet de manipuler et d'ajuster des éléments tels que la coiffure, les habits et même les dents de ces avatars numériques en un rien de temps. Car en plus d'apporter un réalisme encore jamais vu dans le monde des jeux vidéo, la technologie souhaite rendre la création des personnages plus instinctive.