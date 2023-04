Cyberpunk 2077 : on a des nouvelles de Phantom Liberty, l'unique extension du jeu

La presse et les créateurs de contenu sur place auront la chance de s'essayer à cette extension, ainsi que la communauté intéressée. Le studio polonais profitera bien sûr également de la tribune accordée à l'événement de Geoff Keighley pour nous régaler d'un trailer et de plus amples informations.

Parmi ces dernières, nous pouvons espérer une date de sortie, qui pourrait être fixée fin 2023 (ou au pire début 2024), pour cadrer avec le lancement du jeu original en décembre 2020. Phantom Liberty, seule et unique extension de Cyberpunk 2077, se passera en tout cas de l'ancienne génération de consoles pour hacker le hardware plus puissant des PC, PS5 et Xbox Series X|S, à un tarif encore indéterminé, mais probablement entre 20 et 30 euros.