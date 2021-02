Opera : le navigateur atteint les 80 millions d'utilisateurs actifs par mois sur Android

Plutôt que de revenir sur la liste des qualités d'Opera pour Android, nous préférons nous pencher sur la suite du post de Stefan Stjernelund. Celui-ci évoque effectivement le futur du navigateur et, plus particulièrement, la version 62 tout juste disponible. Une version qui rend plus simple et plus efficace l'usage de Flow - Flux par chez nous - conçu pour partager des liens, des notes, des images entre le téléphone et l'ordinateur.

Enfin, Stefan Stjernelund précise que plus de 100 nouvelles fonctionnalités ont été ajoutées au cours de l'année 2020… et que 2021 devrait être au moins aussi riche. Vitesse, protection des données et sécurité seraient les maître-mots des prochaines améliorations du navigateur qu'Opera espère bien installer chez encore plus d'utilisateurs.