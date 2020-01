Quand Google repère des failles de sécurité dans le navigateur d'Apple, Safari

Une fonctionnalité qui, à la base, doit protéger la vie privée des utilisateurs

Source : Google | CNet

