iOS 13.4.5 nous renseigne sur l'iPhone 9 avec Touch ID, CarKey et le mode Express Transit

Lire aussi :

L'iPhone 12 serait retardé de plusieurs mois à cause du coronavirus



CarKey transforme l'iPhone en clé de voiture



L'iPhone 9 se montre une nouvelle fois mais se fait toujours attendre



Source : 9to5mac

Apple vient de distribuer la première version de test d'iOS 13.4.5 et plusieurs développeurs sont allés fouiller dans le code à la recherche d'indices sur le futur des produits du constructeur californien.Plusieurs lignes mentionnent l'API CarKey, une interface qui permettra aux constructeurs automobiles qui le souhaitent d'autoriser l'iPhone à verrouiller et déverrouiller le véhicule, mais aussi à le démarrer.On savait depuis plusieurs semaines que le système sera compatible avec les iPhone équipés d'un capteur de reconnaissance faciale FaceID, mais aussi ceux équipés de TouchID comme l'indique désormais cette bêta.Il se basera également sur la technologie Express Transit, qui permet aux utilisateurs d'utiliser leur téléphone pour valider leur abonnement de métro ou de bus, même s'il est déchargé. Cela ne fonctionnera que sur les iPhone XR XS et 11 , en attendant les prochaines générations.Si Apple laisse traîner dès à présent quelques indications concernant CarKey, il faudra probablement attendre iOS 14 pour en bénéficier. La présentation du système d'exploitation début juin lors de la WWDC 2020 devrait permettre à Apple d'expliquer davantage sa technologie et faciliter son intégration par les constructeurs automobiles.Dernière indication, qui n'est qu'une confirmation supplémentaire : oui, Apple va bien sortir un iPhone 9 dans les prochaines semaines. En effet, aucun iPhone intégrant TouchID ne peut bénéficier de CarKey et d'Express Transit, si ce n'est cet éventuel iPhone d'entrée de gamme qui tarde à montrer le bout de son nez.Pour rappel, il devrait reprendre le design de l'iPhone 8 avec une fiche technique gonflée aux stéroïdes, dont l'ajout d'un processeur A13 et un capteur photo plus évolué apportant le mode nuit. Deux modèles pourraient être présentés, l'un avec un écran de 4,7 pouces et un iPhone 9 Plus de 5,5 pouces.