Apple annonce à son tour un évènement en ligne pour sa WWDC 2020

Apple vient de publier un communiqué de presse sur son site web annonçant une WWDC 2020 pour le mois de juin et qui prendra la forme d'un évènement en ligne.Le constructeur suit les traces de ses concurrents et doit adapter sa traditionnelle conférence annuelle en raison de l'épidémie de Covid-19 comme l'explique Phil Schiller, vice-président en charge du marketing chez Apple.».Apple communiquera le programme complet et plus de détails dans les prochaines semaines mais indique que cette édition particulière sera néanmoins importante. Le constructeur y présentera ses prochains systèmes d'exploitation comme iOS 14, watchOS 7 (dont de nombreux détails ont déjà fuité depuis plusieurs jours) et le prochain macOS.