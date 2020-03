iOS 14 : nouvelle application fitness, meilleure prise en charge du stylet et de la souris, à quoi s'attendre ?

Lire aussi :

iOS 14 permettrait de choisir ses applications par défaut



L'iPad gagnerait en polyvalence avec le support du curseur et de l'écriture manuscrite



Une messagerie enrichie et un nouveau coach sportif inclus par défaut



Source : The Verge

Comme chaque année, Apple travaille à la prochaine version d'iOS qui devrait amener son lot de nouveautés et de fonctionnalités.Une des améliorations majeures serait un support plus approfondi du trackpad et de la souris. Le code de la bêta d'iOS 14 montrerait un curseur qui peut changer de forme, comme lorsque l'on passe sur un lien.L'idée n'est pas farfelue puisque l'on prête à Apple l'intention de sortir une Smart Cover, son étui intégrant un clavier, équipé d'un trackpad . L'iPad serait encore plus tourné vers la productivité et permettrait de gagner en confort d'utilisation.Apple améliorerait également le support de l'écriture manuscrite avec l'Apple Pencil. Il serait possible d'écrire directement au stylet dans les applications Messages, Mail ou encore Calendrier et les développeurs pourraient également s'approprier le dispositif grâce à une API baptisée PencilKit.Au niveau des applications, Messages devrait être enrichi de nouvelles fonctionnalités déjà présentes dans bon nombre de messageries instantanées concurrentes. Il devrait être possible de taguer une personne dans une conversation de groupe, en ajoutant un « @ » avant son nom afin de répondre directement à un message. Il serait également possible de supprimer un message du transcript, de marquer un message comme non-lu et d'indiquer sa présence ou non par un indicateur de statut.Une nouvelle application Fitness devrait faire son apparition. Complémentaire à l'application Activité de l'Apple Watch, Fitness offrait différents guides vidéo gratuits indiquant les gestes et mouvements précis à faire selon le sport que l'on souhaite pratiquer.Enfin, les Apple Tag se montreraient de plus en plus dans cette bêta d'iOS 14 et le code indiquerait que les accessoires seraient alimentés par une pile ronde CR2032. Une languette présente sur l'AirTag permettrait de l'activer et de le jumeler d'un clic à l'iPhone, de la même manière que les AirPods.Toutes ces informations sont à prendre avec des pincettes et il faudra attendre la WWDC 2020, qui devrait se tenir au début du mois de juin, sauf annulation de dernière minute si l'épidémie de coronavirus se poursuit, pour en apprendre plus sur les futures plateformes logicielles d'Apple.