"Sign in With Apple" arrive sur davantage d'applications... tout comme la pub dans les notifications

Introduit l'an dernier, « Se connecter avec Apple » est encore largement sous-représenté face aux ténors que sont Google, Facebook ou Twitter. Mais la dernière révision des conditions de publication sur l'App Store fixe désormais unepour l'intégration de son bouton de connexion sur les applications.C'est écrit noir sur blanc : «». Les directives étant de permettre aux utilisateurs de se connecter via leur Apple ID sur un service qui propose déjà d'autres types de connexions instantanées (Facebook, Twitter, Google, etc.).Une date butoir qui n'est pas vraiment une surprise pour les développeurs. Selon Ars Technica, Apple les avait prévenus il y a déjà de longs mois à ce propos.Outre l'instantanéité de connexion offerte par ce type de services, « Se connecter avec Apple » permet aussi à la firme de marquer davantage son intérêt pour la confidentialité des données de ses utilisateurs. «», peut-on lire sur le site officiel. Original : Apple permet l'utilisation de Hide My Email avec son bouton de connexion, qui génère une adresse email aléatoire pour la création d'un compte sur un site utilisant « Se connecter avec Apple ».Les directives révisées de l'App Store ne sont pas porteuses que de bonnes nouvelles. Comme le remarque Ars Technica, les développeurs ont désormais l'assentiment d'Apple pour intégrer des publicités dans les notifications push. À quelques limitations près.Révolue, l'époque où Apple écrivait clairement que les notifications «». Aujourd'hui, les directives indiquent que «». Apple ajoute que les développeurs ont à charge de fournir une méthode simple permettant aux utilisateurs de refuser l'envoi de ces notifications publicitaires. De plus, iOS permettra toujours de bloquer l'affichage des notifications au niveau du système.Mais, comme le note le développeur Nick Heer sur son blog , Apple ne fournit pas de cadre précis sur l'aspect publicitaire d'une notification. Les développeurs ont ainsi un blanc-seing leur permettant de juger eux-mêmes ce qui constitue un message à caractère publicitaire. De quoi s'imaginer d'inévitables abus à venir.