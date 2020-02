iOS 14 permettrait de choisir ses applications par défaut

Plus de liberté pour l'utilisateur

Source : Neowin

Le nouvel OS, qui équipera les iPhone et les iPad ne se dévoilera pas avant plusieurs mois. Pour l'heure, Bloomberg indique qu'Apple souhaite revoir son système d'application par défaut, y compris sur ses HomePod Actuellement, si des applications concurrentes sont proposées par l'OS, l'écosystème d'Apple reste systématiquement prioritaire. Il semble que la donne évoluera avec iOS 14, qui permettrait par exemple de changer sa boîte de messagerie ou son navigateur Internet par défaut. Mail et Safari perdront donc leur hégémonie.Cela signifie en outre qu'il sera désormais envisageable de supprimer ces applications natives sans perdre de fonctionnalités - actuellement, si vous cliquez sur un lien sans disposer de l'application Mail, vous êtes cordialement invité à la réinstaller.Les HomePod profiteraient également d'une démocratisation des services. Les plateformes musicales (et concurrents) autres qu'Apple Music, comme Deezer et Spotify seront enfin compatibles avec l'enceinte connectée. Siri pourrait aussi utiliser ces concurrents comme lecteur de musique par défaut.