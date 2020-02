HomePod 2 : malgré les rumeurs, l'enceinte intelligente plus abordable d'Apple se fait attendre

© Ksenija Toyechkina / Shutterstock.com

Enceinte intelligente, ou assistant musical ?

La guerre des prix

Alors que le HomePod original souffle aujourd'hui sa deuxième bougie, l'ombre d'un successeur ne semble toujours pas planer. Mais Bloomberg n'en démord pas : Apple ne compte pas renoncer au juteux marché des enceintes intelligentes. Elle doit simplement repenser sa stratégie marketing.Actuellement affiché à 329 €, le HomePod d'Apple est sans conteste parmi les enceintes intelligentes les plus onéreuses du marché. Une étiquette qui porte un certain préjudice à Apple sur ce marché en pleine ébullition.», écrit Macrumors dans un article retraçant le parcours laborieux du HomePod.Et cette différence change tout : si tout le monde s'accorde à louer la qualité audio de l'enceinte, il va sans dire que Alexa et Google Assistant ont une longueur d'avance en matière d'intelligence artificielle. En d'autres termes : Apple aurait manqué de discernement sur la cible à viser avec son produit.Autre épine dans le pied d'Apple : le prix de son HomePod qui, comparativement aux Amazon Echo ou Google Home Mini, frôle l'indécence. En effet, il n'est pas rare de dénicher une enceinte connectée estampillée Amazon ou Google à moins de 50 €. Par conséquent, difficile de motiver des clients potentiels à casser leur tirelire s'ils n'ont pas un attachement fort à la marque à la Pomme.Ce qui nous ramène aux prédictions de Bloomberg. Selon le journal financier, rarement à côté de la plaque, Apple a dans ses cartons pour 2020 une version plus abordable (et moins puissante) de son HomePod. De quoi ramener l'addition à un tarif plus comparable à ses concurrents directs ? Probable. De premières informations laissent à penser que ce HomePod nouvelle génération n'embarquerait que deuxcontre les sept présents sur le modèle original.Si Apple n'a jamais daigné communiquer sur les chiffres de vente de son HomePod, les analystes s'accordent à dire que l'enceinte ne s'arroge que 5 % du marché mondial. Tout reste donc à faire pour la firme de Cupertino, qui jouit malgré tout d'un chiffre d'affaires record sur la vente de wearables