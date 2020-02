Un brevet d'enceinte avec écran enroulable apparaît chez Samsung

Lire aussi :

Galaxy S20 : le prix et la nomenclature de la gamme confirmés par Samsung

Une smart enceinte enroulable

Source : 91 mobiles

Déposé sur le KIPRIS (), ce brevet est finalement assez simple. D'un côté, une enceinte de forme tubulaire, de l'autre, un écran pouvant s'enrouler autour de ladite enceinte ou rester à plat grâce à une petite armature.En allant un peu plus loin, nous découvrons que l'enceinte est clairement pensée selon un modèle connecté et intelligent, avec assistant donc.Ce format particulier pourrait donc correspondre à une enceinte efficace sur le plan audio grâce à sa forme, et se dotant en sus des possibilités d'un Google Nest Hub ou d'un Amazon Echo Show , deux assistants basés sur un écran mais pas vraiment conçu pour l'écoute. Samsung à la barre, un tel projet fonctionnerait immanquablement avec l'assistant maison Bixby.Par ailleurs, le constructeur étant particulièrement impliqué dans les écrans flexibles, cette enceinte/écran mystère serait un bon moyen de populariser la technologie. Relevant encore du domaine de l'hypothétique, il ne faudra cependant pas s'attendre à découvrir le produit le 11 Février lors du Galaxy Unpacked