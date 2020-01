Royole fait son retour au CES avec une enceinte intelligente et un carnet connecté

Un écran flexible sur une enceinte

Écrire sur du papier et retrouver ses notes sur smartphone, c'est possible

Source : GSMArena

Après sa présence remarquée l'année dernière, Royole revient sur le devant de la scène à l'occasion du CES de Las Vegas . Au programme pour cette édition 2020 : une enceinte et un carnet connectés.Commençons par le Mirage Smart Speaker : une enceinte connectée en forme de cylindre qui émet du son à 360° et pouvant atteindre une puissance de 30W. Deux micros sont présents pour que l'assistant intelligent puisse vous entendre. Ici, c'est Alexa, la solution d'Amazon, qui est proposée. Comme pour une enceinte Echo, il est ainsi possible d'effectuer toutes les commandes vocales compatibles avec Alexa : demander la météo, allumer sa Xbox, éteindre les lumières...Qui dit Royole, dit intégration d'un écran, de préférence flexible. La règle se confirme avec le Mirage, équipé d'une dalle AMOLED tactile de 7,8 pouces définition 1 920 x 1 440 pixels qui vient s'enrouler autour de l'appareil. Un capteur photo de 5 Mp permet par ailleurs de participer à des appels vidéo.Pour la fiche technique, on retrouve un SoC Snapdragon 524 de Qualcomm pour propulser le tout. Il est accompagné de 2 Go de RAM et de 16 Go d'espace de stockage. Lancement au deuxième trimestre 2020 au prix de 899 dollars.Royole présente également RoWrite 2, une évolution du carnet connecté premier du nom. Ses capteurs, logés dans l'étui en cuir, numérisent tout ce qui est écrit dans ce carnet les contenus sont ensuite disponibles directement sur une application mobile. RoWrite 2, qui fonctionne avec un stylo spécial à recharge sans fil, est ainsi une solution pratique pour disposer de ses notes, au propre automatiquement et pour les partager.Avec cette seconde itération, Royole promet une meilleure précision et une meilleure autonomie que celles de la première version, ainsi qu'un poids inférieur d'environ 40 %. Comptez 129 dollars pour ce produit, qui sera lancé au mois de mars prochain outre-Atlantique.Pour rappel, Royole avait fait sensation au CES 2019 avec le FlexPai , le premier smartphone à écran pliable du marché. Un appareil bien moins abouti que les Galaxy Fold de Samsung et Mate X de Huawei, mais qui avait fait couler beaucoup d'encre à l'époque.