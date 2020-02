Galaxy S20 : le prix et la nomenclature de la gamme confirmés par Samsung

© 91 Mobile

Samsung confirme pour la première fois la nomenclature

Des prix à la hausse

Souhaitant vraisemblablement prendre un peu d'avance sur son événement prévu le 11 février prochain , Samsung a mis en ligne les fiches produit des coques de protection officielles des Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra.Cela peut paraître anecdotique, mais alors que l'on pensait encore il y a un mois que le futur flagship de Samsung s'appellerait le Galaxy S11 , une confirmation officielle permet de lever le doute une fois pour toutes.Sur les fiches produit repérées par WinFuture sur le site allemand de Samsung, on apprend ainsi que le Galaxy S20 profitera d'une coque « LED », le Galaxy S20+ d'une coque « Clear View », et le Galaxy S20 Ultra d'une coque « Clear Cover ».Seule la première s'est illustrée sur l'image sur le site allemand. Mais d'après les modèles de coques disponibles aujourd'hui pour les Galaxy S10, la « Clear View » est une protection de typelaissant apparaître les notifications, et la « Clear Cover » n'est rien d'autre qu'une coque transparente.Plus intéressant : les prix. On avait déjà quelques suées à la vue des premières infos que des rapporteurs avaient déjà publiées sur les réseaux sociaux. Mais la chose tend à se confirmer : les Galaxy S20, S20+ et S20 Ultra seront bien les Galaxy S les plus chers jamais commercialisés par Samsung.D'après les sources du spécialiste Jon Prosser, les enchères commenceront donc à 999 $ pour le Galaxy S20, et grimperont jusque 1 399 $ pour le modèle « Ultra ». Précisons toutefois que, selon les informations du journaliste, tous les modèles qui sortiront aux États-Unis seront compatibles 5G.En France, où le réseau est encore loin d'être officiellement lancé — et où le smartphone sera équipé d'un Exynos 990 au détriment d'un Snapdragon 865 —, tout porte à croire qu'une version 4G sera également disponible pour le Galaxy S20 et S20+. Ultra premium, le Galaxy S20 Ultra ne serait, lui, disponible qu'en 5G.