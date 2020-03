WatchOS 7 veillera sur votre sommeil et permettrait le partage de cadrans

Apple

Apple va (enfin) veiller sur votre sommeil

Un tachymètre pour plus de stats sur le cadran et un mode parental

La chose fait l'objet de rumeurs depuis des mois. Elle pourrait enfin se concrétiser. Du code d' iOS 14 en fuite nous renseigne sur les nouveautés que l'on pourrait trouver dans WatchOS 7. Parmi elles, l'arrivée (très attendue) du suivi du sommeil, évoqué depuis des lustres et que l'on espérait même trouver sur WatchOS 6 et l' Apple Watch 5 D'après 9to5Mac, WatchOS 7 inclurait des objectifs de sommeil personnalisés au sein de l'application Santé sur iOS. Cette fonctionnalité serait pensée pour aider les utilisateurs à améliorer le temps de sommeil, mais aussi sa qualité.Autre nouveauté en fuite pour WatchOS 7 : le partage de cadrans d'Apple Watch () entre amis ou en famille depuis l'application Watch d'iOS (il n'est pas garanti que le partage puisse se faire en direct sur une Apple Watch). Toujours selon les informations découvertes par 9to5Mac , Apple permettrait aussi de choisir un fond d'écran de Watch depuis des albums partagés. De quoi encourager la mise en commun de cadrans personnalisés.Avec WatchOS 6, Apple proposait deux versions de son Infographe : Infographe et Infographe modulaire. Une nouvelle option ferait son apparition sur WatchOS 7, Infographe Pro, qui aurait pour principale nouveauté l'intégration au cadran des données collectées par un tachymètre, un outil intégré à de nombreuses montres mécaniques haut de gamme. Il permet mesurer la vitesse et la distance en se basant sur le temps de parcours.Au travers de WatchOS 7, Apple aurait aussi pour projet de s'intéresser aux enfants... tout du moins en permettant à leurs parents de leur serrer un peu plus la vis, si besoin. Des contrôles parentaux pourraient ainsi être configurés.Une nouvelle fonctionnalité baptisée « Schooltime » permettrait par exemple de gérer quelles applications peuvent être utilisées durant certaines heures de la journée. Pratique pour éviter qu'un porteur d'Apple Watch en culotte courte ne soit trop dissipé à l'école. Encore une fois, tout cela serait configurable directement depuis un iPhone sous iOS 14.Habituellement, Apple dévoile ses nouveautés logicielles pour iOS et WatchOS durant le WWDC, en juin. Cette année, la firme n'a toutefois pas encore dévoilé de dates pour son événement annuel dédié aux développeurs. Compte tenu des annulations de conférences en cascade (suite au coronavirus ), il y fort à parier qu'il faille tabler sur un simple événement streamé.