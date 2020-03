L'iPhone 9 Plus confirmé dans le code d'iOS 14

Les iPhone 7 Plus et 7 © 9to5Mac

iPhone 9 ou iPhone SE 2 ?

Via : 9to5mac

C'est ce que nous apprend le code source d'iOS 14, dont 9to5mac a pu obtenir quelques lignes faisant clairement référence à un « iPhone 9 Plus ».Si l'on a désormais de nombreuses certitudes sur la sortie prochaine d'un nouvel iPhone d'entrée de gamme chez Apple, on s'interroge encore sur la nomenclature de celui-ci.D'abord clairement identifié comme successeur à l'iPhone SE, ce nouveau modèle se veut maintenant comme le remplaçant d'un iPhone 8 (et 8 Plus donc) qui commencent à avoir un peu de bouteille.Pour preuve, l'iPhone 9 Plus dont il est question ici disposerait d'un écran 5,5 pouces, d'un bouton Home de type « Taptic Engine » (comme sur les iPhone 7 et 8), et préférerait donc Touch ID à Face ID. La nouveauté ? La présence d'un SoC A13 — le même sur celui intégré aux iPhone 11 et 11 Pro.Seulement, si de nombreux observateurs pariaient sur une présentation à la mi-mars pour ces nouveaux smartphones, l'évolution de la pandémie de coronavirus a probablement forcé Apple à revoir ses plans.