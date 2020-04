iPhone : comment utiliser Face ID avec un masque de protection

© Apple

Une technique peu orthodoxe

Il faudra veiller à bien positionner son masque pour que la configuration fonctionne. © 9to5Mac

Configurer une seconde apparence avec le masque de l'autre côté du visage peut améliorer les chances de déverrouillage. © 9to5Mac

C'est pour cette raison que des chercheurs de Tencent ont cherché à développer une technique permettant à Face ID , la technologie de déverrouillage facial de l'iPhone X et ultérieur, de vous reconnaître même si vous portez un masque chirurgical, ou FFP2.Problème : comme l'a confirmé Apple au Wall Street Journal, Face ID est conçu pour analyser les yeux, le nez et la bouche de l'utilisateur . Le port d'un masque rend donc la lecture des deux dernières parties du visage sinon complexe, impossible.S'il reste possible d'utiliser un code pour déverrouiller son iPhone dans tous les cas, cela peut être pénible au quotidien (notamment lorsque l'on consulte frénétiquement sa liste de course - non, cette situation ne sent pas le vécu je ne vois pas ce dont vous voulez parler). Un laboratoire de Tencent a donc découvert que l'on pouvait malgré tout entraîner Face ID à nous reconnaître, malgré le port d'un masque.Mais, comme nous allons le voir, le taux de réussite du déverrouillage d'un smartphone Apple ne saurait être optimal. Un pis-aller, qui peut néanmoins rendre quelques fiers services.Comme l'illustre 9to5Mac, l'astuce consiste à enregistrer une seconde apparence pour Face ID sur son iPhone, voire même à remplacer l'apparence d'origine afin de maximiser le taux de réussite. Sauf qu'il y a un: il faudra plier son masque en deux afin de laisser apparaître sa bouche pour compléter la configuration.L'astuce, écrit 9to5Mac, est de couvrir la moitié de sa bouche et l'extrémité de son nez. Une fois le premier scan effectué, on pourra éventuellement recommencer le processus en enregistrant une apparence secondaire et en plaçant le masque du côté inverse de son visage. Ce faisant, Face ID aura appris deux visages, chacun portant une moitié de masque, et sera susceptible de vous reconnaître lorsque vous le porter en entier.Plusieurs essais peuvent être nécessaires pour configurer correctement Face ID avec un masque de protection et le taux de réussite peut varier en fonction du placement de votre masque.