L'iPhone 5G serait bien là à l'automne, selon les dires d'Apple à ses investisseurs

Foxconn est aujourd'hui prêt à produire l'iPhone 12



Apple joue son trimestre de Noël sur son futur smartphone 5G



Source : Bloomberg

Foxconn se veut rassurant après les multiples informations indiquant un possible report de l'iPhone 12 à 2021.Lors d'une conférence téléphonique privée organisée par la banque Goldman Sachs, le responsable des relations avec les investisseurs Alex Yang a tenu à clarifier la situation autour de la production de ce téléphone très attendu.», a t-il déclaré. «».Après plusieurs semaines d'arrêt, les usines de Foxconn ont en effet repris une activité normale mais l'épidémie de COVID-19 s'est depuis déportée sur l'ensemble de la planète et pourraient avoir des conséquences sur un lancement de l'iPhone 12 en septembre prochain.L'assemblage n'est qu'une étape de la chaine logistique d'Apple. Plusieurs de ses fournisseurs basés aux Etats-Unis et en Europe, pourraient avoir des difficultés à approvisionner le constructeur californien pour le mois d'août prochain, qui verrait le début de la production de masse, si la situation sanitaire ne s'améliore pas avant l'étéUn report de l'iPhone 12 serait une catastrophe pour Apple qui compte sur cette génération pour assurer son trimestre des fêtes de fin d'année. Le smartphone, de ce que l'on en sait aujourd'hui, serait le premier à proposer une comptabilité avec les réseaux 5G . Il devrait également inaugurer un nouveau design similaire à celui de l'iPad Pro.Reste à savoir si Apple a pu sécuriser suffisamment de composants avant le début de la pandémie pour assurer quoiqu'il arrive un lancement de l'iPhone 12 à l'automne.