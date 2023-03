Apple a un HomePod avec un écran dans les cartons, mais pour quand ?

Mais Apple ne compte pas abandonner et préparerait un nouveau modèle de HomePod, nous apprend l'analyste Ming-Chi Kuo, qui voit souvent juste en ce qui concerne les futurs produits de la marque à la pomme.

Selon lui, une enceinte connectée équipée d'un écran de 7 pouces devrait être commercialisée au premier semestre 2024. Il précise que le fabricant Tianma Microelectronics sera le fournisseur de la dalle. Ce constructeur produit déjà des écrans pour certaines marques de smartphones Android, mais n'a jusqu'ici encore jamais compté Apple parmi ses clients.

Si le partenariat avec Tianma se passe bien, Apple songerait à lui passer commande pour des produits plus importants à l'avenir, pour des iPad par exemple. Une telle stratégie a déjà été menée avec BYD Electronics et BOE, qui ont débuté leur collaboration avec Apple sur des produits moins importants pour monter en gamme au fur et à mesure.