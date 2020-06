Apple tente de faire de la news en podcast avec la prochaine mise à jour d'iOS 13

Apple inciterait ses partenaires à créer des versions audio de certains de leurs articles et n'hésiterait pas à mettre la main au portefeuille pour cela.

Si la plupart des services d'Apple ont rencontré leur public, on ne peut pas en dire autant d'Apple News+, son service de presse par abonnement qui n'a jamais décollé aux États-Unis.

Apple continuerait pourtant à vouloir améliorer sa plateforme avec l'ajout de versions audio de certains articles au sein de l'application. La première bêta d'iOS 13.5.5 a en effet révélé un onglet « Audio » intégré à l'application News.

Pour le moment, il ne renvoie à aucun contenu mais l'interface proposée ressemble dans les grandes lignes à celle de l'application Podcasts, avec des boutons pour avancer et reculer de 15 secondes. Un lien permet également d'accéder à la version écrite de l'article et de la lire pendant l'écoute.

Il est évident qu'Apple souhaite imiter les grands titres de presse qui sont de plus en plus nombreux à se mettre au podcast pour toucher une audience plus jeune, mais aussi moins intéressée par la lecture d'articles de presse.

Pour se mettre ses partenaires dans la poche, Apple paierait aux éditeurs les frais de production. Le constructeur envisagerait également de produire ses propres versions audio en engageant des comédiens pour enrichir davantage son service de presse et lui donner un nouvel élan.