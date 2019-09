Apple Arcade sera disponible le 19 septembre, et coûtera 4,99€ par mois

© Apple

Le service sera intégré directement dans l'App Store d'iOS 13, d'iPadOS et de macOS, et coûtera 4,99€ par mois après. Il permettra aux abonnés de télécharger des jeux sur tous les appareils à la pomme, et sera bien entendu compatible avec le Partage Familial pour en faire profiter jusqu'à six membres de la maison.Apple a choisi d'entamer sa conférence en nous présentant plus avant Arcade ; son nouvel abonnement dédié aux jeux vidéo dévoilé lors de la WWDC en juin dernier.Si tout le monde comprenait déjà à peu près comment la plate-forme fonctionnerait, il restait àd'importants détails à clarifier : le tarif, la date de lancement, et surtout quels titres seraient disponibles.Sur scène, des représentants dese sont succédé afin de chanter les louanges du nouveau service par abonnement de leur hôte. Nous y avons notamment observé des images de Frogger in Toy Town, Into The Depths — qui sera d'ailleurs une exclusivité Apple Arcade — ainsi que Sayonara Wild Hearts.Disponible sur iOS, iPadOS, tvOS et bien entendu macOS, Apple Arcade permettra à ses abonnés de(une centaine de titres au lancement).La continuité sera aussi de mise. Même si le nouveau service d'Apple ne sera pas une plate-forme de, elle permettra à tout un chacun de commencer une partie sur un appareil et de la poursuivre sur un autre.Et afin de poser des limites à nos chères têtes blondes qui, soyons-en sûrs, ne manqueront pas de tirer la couverture à eux s'ils ont le malheur de tomber sur votre abonnement Apple Arcade, la firme annonce que son service est entièrement intégré à « Temps d'écran ». Par conséquent, il sera possible d'imposer des temps de jeu réglementaires et de restreindre l'accès à certains titres qui pourraient ne pas convenir à toutes les audiences.