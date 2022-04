Les services Apple atteignent les 825 millions d'abonnés, un record pour la firme !

Un autre record historique pour l'entreprise, qui est parvenue à réunir 165 millions d’abonnés supplémentaires en l’espace d’un an. Ce résultat est notamment porté par les lancements plus récents d’Apple TV+ et d’Apple Fitness+ qui rencontrent déjà un certain succès. Le géant américain n’a cependant pas détaillé quels étaient les services les plus populaires.