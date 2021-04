Apple en hypercroissance sur ses derniers résultats

Pour ce premier trimestre 2021, le constructeur présente un chiffre d'affaires de 89,6 milliards de dollars, en augmentation de près de 53,6 % sur un an. C'est tout simplement le meilleur premier trimestre de l'histoire d'Apple et son deuxième meilleur trimestre toutes périodes confondues.

Les bénéfices, eux, s'envolent avec un montant amassé de 23,6 milliards de dollars, en augmentation de 110 % par rapport à 2020, où le groupe n'amassait « que » 11,2 milliards de dollars.

Les ventes du constructeur progressent dans toutes les régions du monde et particulièrement en Chine, alors que le constructeur connaissait un passage à vide, concurrencé par des acteurs locaux aux tarifs plus agressifs. Cette mauvaise passe est désormais de l'histoire ancienne puisque le chiffre d'affaires a quasiment doublé en un an.