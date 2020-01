CES 2020 : 8K ou 4K, LCD ou OLED, de 48 à 85 pouces… Sony dévoile huit nouveautés côté téléviseurs

© Sony

© Sony

Sony ZH8 : le LCD 8K en 75 et 85 pouces

© Sony

Sony A8, le must de l'OLED

© Sony

Sony A9 et XH95 : des modèles 4K OLED ou LCD plus premium

Ici, le Sony A9 en 48 pouces © Sony

Le Sony XH95 sera décliné dans des versions de 49 à 85 pouces © Sony

Des LCD 4K plus abordables pour fermer la marche

Le Sony XH80 © Sony

Le Sony XH85 © Sony

Ici le modèle d'entrée de gamme X70 © Sony

Source : Communiqué de presse

Le Consumer Electronic Show est certes le plus grand salon et événement high-tech du monde, mais depuis de nombreuses années maintenant, c'est aussi LE salon sur lequel les constructeurs de téléviseurs font leur show. Cette année encore, Sony a décidé de mettre le paquet en dévoilant une gamme considérable de produits qui vont animer son catalogue tout au long de l'année 2020 et 2021.Côté technologies d'affichage : pas de jaloux. Le constructeur japonais propose aussi bien des produits OLED que des dalles LCD plus conventionnelles ou très haut de gamme. Pas de concession non plus sur les tailles d'écrans, avec des diagonales qui s'étendent de 48 à 85 pouces. Et en fonction de votre appétence pour les pixels, vous pourrez choisir en une définition 4K ou 8K. Finalement, tout cela n'est qu'une histoire de porte-monnaie et comme on ne connait pas encore les prix de ces modèles, on ne va pas se priver de « rêver » un peu. Voilà ce que l'on sait déjà des nouveautés 2020/2021 signées Sony.Commençons par le haut du panier avec le ZH8, le LCD 8K (7 680 x 4 320 pixels) qui succédera aux actuels ZG9 dans une version esthétiquement moins... Industrielle. Quoi qu'il en soit, il s'agit ici du meilleur de la technologie Sony, exploitée sur des dalles LCD de 75 et 85 pouces dites « Full Array ». Comprenez qu'elles exploitent un système de rétroéclairage LED comptant de très nombreuses zones lumineuses (micro-dimming) afin de maîtriser au mieux la luminosité et les contrastes de l'image. Reste que Sony ne communique jamais sur le nombre de zones pilotées, bien que le constructeur a prouvé par le passé avoir du répondant en la matière. D'ailleurs, pour produire une image de qualité à travers un panneau 8K, la luminosité maximale est souvent impressionnante. Les prochains tests nous en diront plus à ce sujet.Faute de contenu 8K, la qualité de l'upscalling sera entre les mains du célèbre processeur d'images X1 Ultimate et du traitement de mise à l'échelle appelé 8K X-Reality Pro. Facile non ? On retrouvera aussi sur ce téléviseur la technologie Frame Tweeter qui consiste à reproduire l'audio de façon à donner l'impression au spectateur que le son sort directement de la dalle. Enfin, ce LCD 8K est naturellement compatible Dolby Vision et Dolby Atmos et sa dalle supporte les modes 8K 60 ips et 4K 120 ips, des caractéristiques qui ne devraient pas laisser les joueurs indifférents.Si ce n'est visiblement pas cette année que Sony proposera un téléviseur OLED 8K, cela n'exclut évidemment pas le renouvellement de cette famille de produit. Désormais baptisé A8, on trouvera dans cette gamme OLED des modèles 55 et 65 pouces, reprenant peu ou prou les mêmes atouts du ZH8... définition 8K mise à part. Ainsi le processeur X1 Ultimate est toujours de mise, tout comme le support du Dolby Vision et Dolby Atmos.La technologie Pixel Contrast Booster chargée de gérer le panneau OLED fait son entrée en jeu avec pour vocation de produire une image la plus lumineuse, contrastée et fidèle possible. Enfin, la X-Motion Clarity fait aussi son apparition sur ces modèles OLED. Celle-ci permet d'ajuster en temps réel le taux de rafraîchissement de la dalle afin de garantir une fluidité optimale de l'image.Outre les modèles (très) haut de gamme, Sony annonce évidemment des modèles qui représenteront sans doute le gros de ses ventes. Le constructeur répondrait a priori à une demande de ses clients en proposant un modèle 48 pouces d'une série d'ores et déjà commercialisée, à savoir le A9. Rien de nouveau côté technologie donc, le téléviseur utilisant toujours le processeur X1 Ultimate, mais la promesse de rendre l'OLED plus accessible, avec une taille d'écran plus petite. De surcroît, tous les espaces de vie ne sont pas appropriés pour accueillir une très grande dalle. Si l'idée paraît bonne sur le papier, on attend désormais d'en connaître le prix.Les XH95 devraient pour leur part représenter les produits phares de la famille de téléviseurs LCD 4K. Ils sont ainsi déclinés dans une multitude de tailles : 49, 55, 65, 75 et 85 pouces. Des téléviseurs qui proposent l'essentiel des traitements vidéo avec une gestion locale du rétroéclairage (le X-tended Dynamique Range Pro) ainsi que le support Dolby Vision et Dolty Atmos.En vrac, ce sont ensuite les gammes XH90, XH85, XH81, XH80 et X70 qui clôturent ces nouveautés 2020/2021 «» avec des produits plus abordables donc, mais néanmoins très importants. Dans cette descente en gamme, les processeurs de traitement d'image sont moins puissants (modèle 4K HDR X1 et X-Reality Pro), les dalles LCD moins lumineuses, les systèmes audio moins évolués, sans oublier des finitions et un design des téléviseurs sans doute moins soignés - même si cela reste visiblement très propre.L'offre reste néanmoins très variée avec des modèles allant de 43 à 85 pouces les XH80 par exemple. L'entrée de gamme, le X70, vous donnera aussi la possibilité de craquer pour une grande dalle Sony en 65 pouces. Là aussi, il nous tarde d'en savoir plus sur les prix et les dates de disponibilité.Enfin, notons que tous ces téléviseurs fonctionnent sous Android TV et proposent les applications disponibles sur le store de Google ainsi que le support d'Apple AirPlay 2, HomeKit et Siri. Bien entendu Google Assistant et Amazon Alexa comptent parmi les assistants vocaux intégrés aux téléviseurs. D'ailleurs comme c'était déjà le cas pour les modèles antérieurs, certains téléviseurs disposent de micros en façade pour piloter Google Assistant sans avoir recourt au dispositif de la télécommande.Cette dernière, et c'est un très bon point, sera rétro éclairée pour les modèles haut de gamme que sont les ZH8 et XH95.Il ne reste maintenant plus qu'à patienter pour en savoir plus quant aux disponibilités et prix de ces modèles. Compte tenu de la gamme présentée au CES et des caractéristiques techniques très proches entre certains modèles, on se demande si Sony ne procédera pas à une petite sélection, afin de ne pas noyer les consommateurs sous les références.