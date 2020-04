Sony annonce l'arrivée des XH95 et XH85, deux nouveaux téléviseurs LCD

© Sony

Sony XH95, le top du LCD

Sony XH85, pour des dalles plus compactes

Prix et disponibilité

XH85 43" : 899 euros

XH85 49" : 999 euros

XH95 49" : 1299 euros

XH95 55" : 1699 euros

XH95 65" : 1999 euros

XH95 75" : 3499 euros

XH95 85" : 4399 euros

Sony a annoncé le lancement en France de deux nouvelles séries de téléviseurs LCD haut de gamme : les XH95 et XH85.Les téléviseurs 4K HDR Full Array XH95 de Sony sont de véritables concentrés de technologies. Grâce aux performances de la puce X1 Ultimate dont ils sont équipés, ils bénéficient d'un HDR plus poussé que ce que l'on retrouve chez la concurrence. Là où, habituellement, le traitement de l'image est calculé pour l'ensemble d'un contenu vidéo, ou, dans le meilleur des cas, pour chaque frame, Sony va plus loin et propose une optimisation pour chaque objet composant une scène. La marque annonce que son processeur maison est capable de détecter et d'analyser jusqu'à 100 objets différents «». On retrouve d'ailleurs le support des standards Dolby Vision et Dolby Atmos.Les XH95 sont aussi compatibles IMAX Enhanced et embarquent le Netflix Calibrated Mode, qui permet de reproduire une qualité d'image telle que pensée par le réalisateur du film ou de l'épisode de série que vous regardez sur la plateforme de SVoD. La nouvelle fonctionnalité Ambient Optimization ajuste automatiquement la luminosité de l'écran en fonction de la lumière ambiante. Elle augmente quand la pièce est lumineuse et diminue d'elle-même dans l'obscurité, comme nos smartphones sont capables de faire depuis des années maintenant.L'audio n'est pas en reste avec l'intégration de la technologie Acoustic Multi Audio. Des haut-parleurs sont situés en bas mais aussi en haut de l'écran (à partir des modèles de 55 pouces), si bien que cela donne l'impression que le son sort du centre de l'écran. Les Sony XH95 sont basées sur Android TV pour les fonctions Smart TV, incluant, par conséquent, la présence de Google Assistant, du Play Store et de l'option Chromecast built-in.Une gamme en-dessous et à un tarif un peu plus contenu, Sony propose deux modèles de téléviseurs pour sa série XH85, de 43 et 49 pouces. Ils sont tous deux équipés d'une dalle LCD native avec une fréquence de rafraîchissement de 100 Hz pour une meilleure fluidité de l'image, là où la grande majorité des TV restent cantonnées au classique 50-60 Hz. Idéal pour le jeu vidéo, le sport ou les contenus vidéo avec beaucoup de mouvements brusques, comme les films d'action.Comme la série XH95, les XH85 reposent sur Android TV, avec possibilité d'utiliser les commandes vocales via Google Assistant, de caster du contenu depuis son smartphone, sa tablette ou le navigateur Chrome et d'accéder aux nombreuses applications disponibles sur le Play Store. Les téléviseurs sont aussi compatibles avec Google Home, Amazon Alexa, Apple AirPlay 2 et HomeKit.Les nouveaux téléviseurs XH95 et XH85 de Sony sont désormais disponibles en France. Voici les tarifs en vigueur :Le prix à payer pour s'équiper d'un téléviseurd'une marque reconnue...