Realme lance son 9i 5G au rapport prix-performances bluffant, mais arrivera-t-il en France ?

Le dernier-né de chez realme s'articule autour d'un large écran LCD de 6,6" de diagonale, compatible Full HD et 90 Hz, et surplombé par une caméra frontale de 8 mégapixels. Un realme 9i 5G qui affiche 187 grammes sur la balance et qui est animé par un processeur Dimensity 810 couplé à 4 ou 6 Go de RAM selon la version choisie. Côté stockage, realme propose un espace de 64 ou 128 Go seulement, heureusement extensible via carte microSD.