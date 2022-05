Realme présente ses smartphones de série 9, et il y en a pour tous les goûts

Le téléphone est alimenté par une puce Snapdragon 680, dont le modem se limite à de la 4G. Son CPU compte 8 cœurs, et s’adossera à 6 Go de RAM pour 128 Go de stockage. Un port pour carte SD permet d’augmenter l’espace disque.

En photo, le realme 9 se dote d’un module principal grand-angle de 108 mégapixels (1/1.67", ƒ/1.8), d’un ultra grand-angle de 8 mégapixels (1/4.0", ƒ/2.2) et d’un module macro de 2 mégapixels. L’appareil avant comptera 16 mégapixels.