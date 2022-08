Android 13 : quelles nouveautés sont encore à venir ?

Google va tout d'abord revoir le menu des paramètres liés à la sécurité et la confidentialité. Le constructeur va fusionner le Security Hub, introduit avec le Pixel 6, avec les paramètres de confidentialité de sorte à proposer en une page toutes les options permettant de gérer son compte Google ou les permissions accordées aux applications. Des cartes de couleur permettront d'attirer l'œil de l'utilisateur et l'inviteront à agir rapidement pour protéger ses informations personnelles. Des notifications seront également envoyées pour lui proposer des conseils et renforcer la sécurité de ses données.