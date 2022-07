Android 13 : la bêta 4 est disponible, dernière étape avant la version stable

Les Google Pixel seront les premiers à bénéficier de la mise à jour vers Android 13. Ensuite, les modèles de smartphone participant au programme bêta devraient rapidement suivre. Pour rappel, ASUS, Lenovo, Nokia, OnePlus, OPPO, realme, Xiaomi et vivo ont tous au moins un mobile compatible avec la bêta d'Android 13. Samsung, de plus en plus sérieux sur la question du suivi logiciel, ne devrait pas tarder non plus à proposer une mise à jour vers One UI 5.0 fondé sur Android 13 sur ses derniers flagships.

Dans un message aux développeurs, Google précise qu'il n'y aura plus aucun changement apporté à Android 13 en ce qui concerne les outils de développement, et qu'il est donc possible de mener les derniers tests de compatibilité et d'optimisation pour les applications.