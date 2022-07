Le Google Pixel 4 a reçu accidentellement sa mise à jour Android 13 trop tôt

Un détenteur (au moins) du Google Pixel 4 a en effet été en mesure de migrer vers Android 13, en acceptant une simple notification de la part de son smartphone. Ce dernier pensait effectuer une mise à jour mineure, mais a finalement vu son smartphone être animé par un OS qui ne sera disponible publiquement que dans quelques semaines.

Une mise à jour qui a notamment eu pour conséquence… de désactiver le système de paiement sans-contact Google Pay. On imagine évidemment que malgré le côté « officiel » de la mise à jour, la version d'Android 13 déployée par Google n'est pas définitive, et qu'il pourrait en réalité s'agir d'une variante spécifique de la bêta, destinée uniquement aux employés de la firme américaine. Une version non définitive, et privée, d'Android 13 donc, qui aurait été rendue disponible par erreur à au moins un utilisateur.