Android 13 débarque sur les appareils Google, mais lesquels ?

« Android 13 est déployé sur les appareils Pixel à partir d'aujourd'hui. Plus tard cette année, Android 13 sera également déployé sur vos appareils préférés comme les Samsung Galaxy, Asus, HMD (Nokia), iQOO, Motorola, OnePlus, OPPO, Realme, Sharp, Sony, Tecno, vivo, Xiaomi et plus encore », explique Google.