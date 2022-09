Découvrez le Galaxy A23, le petit dernier de chez Samsung

Plébiscitée par des millions d'utilisateurs dans le monde, la gamme de smartphones Galaxy A de Samsung s'agrandit aujourd'hui, avec le lancement du nouveau Galaxy A23 5G. Un smartphone qui s'articule autour d'un très large écran 6,6" Full HD+, compatible 120 Hz et surplombé par une caméra frontale 8 mégapixels. Sous le capot, un processeur Snapdragon 695 couplé à 4 Go de RAM, sans oublier un stockage assez faiblard de 64 Go, heureusement extensible via microSD.