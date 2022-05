Test Samsung Galaxy A13 : l'expérience Samsung à moins de 200 euros

On constate également des lenteurs dans l'interface. C'est le cas lorsque l'on cherche une application dans le lanceur, ou lors de l'affichage du clavier après avoir cliqué sur un champ de saisie. Une ou deux petites secondes d'attente assez frustrantes au début, mais auxquelles on finit par s'habituer. On s'en serait bien passé malgré tout.



Nous avons joué à Call of Duty Mobile sur le Galaxy A13. Le titre d'Activision est très bien optimisé et tourne parfaitement sur le mobile de Samsung. Il faudra simplement veiller à utiliser une qualité graphique « faible » pour obtenir la meilleure fréquence d'image possible. Cette dernière reste tout de même bloquée sur « Elevé ». Pas de « Très élevé » ou de « Max » comme on peut le voir sur des smartphones plus puissants.