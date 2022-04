X Fold : vivo présente officiellement son premier smartphone pliant

Concernant ses performances et caractéristiques, le X Fold est équipé de la puce Snapdragon 8 Gen 1 de Qualcomm, embarque 12 Go de mémoire vive et est alimenté par une batterie d’une capacité de 4 600 mAh. Il peut être chargé à 50 W sans-fil ou à 66 W par l’intermédiaire d’un câble. Enfin, il sera possible de choisir entre une version embarquant 256 ou 512 Go d’espace de stockage.