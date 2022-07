Samsung a-t-elle vendu plus de Flip ou de Fold ? Découvrez les chiffres de ventes officiels

Vous n’êtes pas sans savoir que deux types de smartphones pliants constituent actuellement le catalogue de Samsung : le Fold et le Flip. Le principal élément de distinction entre ces deux modèles demeure dans leur conception, et plus précisément dans leur façon de s’ouvrir et de se plier. Le Galaxy Z Flip se plie de haut en bas, à l’instar des téléphones à clapet, tandis que le Galaxy Z Fold se plie quant à lui de la droite vers la gauche, à l’image d’un livre.