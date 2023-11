Malgré les efforts de Microsoft, Teams reste bel et bien dans le viseur de l'Union européenne

C'est pour cette raison que Microsoft a proposé une nouvelle formule permettant d'obtenir Microsoft 365 sans Teams, en réduisant le prix de l'abonnement mensuel de 2 euros. Teams de son côté est prévu pour être vendu seul aux nouveaux clients au tarif de 5 euros par mois. Mais pas de quoi convaincre semble-t-il Bruxelles.

Dans son questionnaire, la Commission européenne a, selon Reuters, « demandé aux concurrents de fournir des commentaires de clients potentiels sur la manière dont leurs services pourraient fonctionner en tandem avec les services de Microsoft, sur le prix des produits avec et sans Teams et sur les critères d'éligibilité. » Des questions ont aussi été posées sur d'éventuelles barrières à l'entrée et sur les possibilités de passer facilement à une solution concurrente.