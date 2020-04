L'usage de Microsoft Teams bondit : 75 millions d'utilisateurs quotidiens

La visioconférence a le vent en poupe

Source : The Verge

Alors que ZOOM continue son ascension et que Google Meet vient de devenir gratuit pour tous les utilisateurs, ces chiffres impressionnants n'étonneront personne en pleine période de télétravail.Ces chiffres ont été révélés par Satya Nadella, président directeur général de Microsoft, lors d'une conférence téléphonique avec les investisseurs, ce mercredi 29 avril. Il a aussi partagé une autre donnée importante : Microsoft Teams a dépassé son record ce mois-ci, avec une journée où 200 millions d'utilisateurs différents ont utilisé le service de visioconférence en même temps.Rappelons par ailleurs que depuis cette semaine, Google Meet, l'application de visioconférence de Google, est accessible et gratuite pour tous . De son côté, ZOOM, qui fait figure de leader du domaine en cette période de confinement, est passé à 300 millions d'utilisateurs inscrits - et non pas 300 millions d'utilisateurs actifs quotidiens, comme l'avait annoncé la plateforme dans un premier temps - contre 10 millions au mois de décembre dernier.