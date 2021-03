Microsoft Teams : la transcription automatique arrive, seulement en anglais pour l'instant

Comme l'explique Neowin, la transcription n'est toutefois pas accessible à tous sur Teams. Non seulement cette dernière est pour l'instant réservée aux utilisateurs américains s'exprimant en langue anglaise, mais elle n'est par ailleurs accessible qu'au travers de réunions programmées.

À l'heure actuelle, elle ne fonctionne donc pas avec n'importe quelle réunion lancée sur l'outil de Microsoft. La transcription se réserve aussi aux versions E3, E5 et Business Standard de Microsoft 365. La prise en charge des réunions par canal et celle de la fonction Meet Now est néanmoins prévue, mais pour plus tard, apprend-on.

Pour fonctionner, la transcription des réunions en entreprise devra enfin être préalablement activée par les administrateurs par le biais de la commande « Autoriser la transcription ». Il reviendra ensuite aux organisateurs des réunions programmées de lancer cette fonction au début de l'événement. Notons enfin que les retranscriptions sont enregistrées et peuvent être téléchargées ultérieurement depuis Teams (via l'application de bureau et la version Web) ou en retournant sur l'événement de la réunion dans le calendrier.