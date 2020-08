Donald Trump envisage de gracier Edward Snowden

L'Américain avait assuré vouloir montrer au public ce qui était fait « en son nom et contre lui », mais avait été inculpé pour espionnage, vol et utilisation illégale de biens gouvernementaux. Le cas fait encore débat aujourd'hui, et Trump a lui-même reconnu que les avis étaient très partagés au sujet de Snowden : « Cela semble être une décision partagée, mais beaucoup de gens pensent qu'il devrait être traité différemment, et d'autres personnes pensent qu'il a fait des choses très mauvaises ». S'exprimant depuis son golf de Bedminster, dans le New Jersey, le président américain confirme qu'il va réétudier le cas de l'ancien agent : « Je vais regarder cela de très près ».