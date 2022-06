Telegram : contrairement à ses dires, des données utilisateurs auraient été remises aux autorités

Ces dernières années, Telegram est devenue de plus en plus populaire, profitant notamment, avec Signal, des inquiétudes des utilisateurs quant à leurs données personnelles sur WhatsApp. Cependant, l’application attire également beaucoup de dissidents et d’extrémistes de droite, justement en raison de ses déclarations selon lesquelles elle ne coopère généralement pas avec les gouvernements et leurs autorités.