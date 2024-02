Facebook Marketplace a été piraté, les données personnelles de 200 000 internautes se baladent sur le web

Dans le court extrait mis en ligne sur le forum, on peut déjà voir les photos de profil de nombreux internautes, leurs notes attribuées par les personnes ayant mené des transactions avec eux ainsi que le numéro de téléphone avec l’indicatif du pays. De quoi mener des campagnes d’hameçonnage relativement avancées ou même des attaques plus pernicieuses, type SIM swap, qui permettrait d’accéder aux comptes de victime qui utilisent le SMS comme second facteur d’authentification.