Attention, Facebook s'est fait voler 1 million de mots de passe, changez le vôtre !

Le groupe américain fait savoir qu'il a identifié plus de 400 applications Android et iOS malveillantes. Disponibles sur les magasins officiels Play Store et App Store, elles ont été développées dans le but de voler les identifiants de connexion des compte Facebook de leurs utilisateurs.

Ces applications prennent plusieurs formes : jeux mobiles, éditeurs de photos, apps de suivi de santé… Des services populaires qui peuvent être téléchargés et installés massivement. Pour débloquer ses fonctionnalités et y accéder, l'app exige alors de l'utilisateur qu'il se connecte à son compte Facebook.

« Les cybercriminels savent à quel point ces types d'applications sont populaires, et ils en profitent pour tromper les gens et voler leurs comptes et leurs informations », a commenté David Agranovich, responsable au sein de Meta.