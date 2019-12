Des chercheurs ont découvert une fuite de données de 267 millions d'utilisateurs Facebook

Noms et numéros de téléphone dévoilés

Encore une nouvelle affaire...

Source : Engadget

La découverte est l'œuvre de Bob Diachenko, consultant en cybersécurité, et de l'entreprise Comparitech, spécialisée dans la sécurité informatique, qui a publié l'information sur son site Les chercheurs ont ainsi découvert, sur un forum de hackers en ligne, une base de données comprenant des informations sur une myriade d'utilisateurs Facebook. Et par « myriade », comprenez bien plus que 10 000 (sens originel du mot), puisque dans ce cas, le fichier proposé au téléchargement contenait exactement 267 140 436 enregistrements.Des pirates ont ainsi pu avoir accès à des données personnelles, telles que le nom complet, le numéro de téléphone, ou encore l'ID Facebook (numéro d'identifiant unique utilisé sur le réseau social). Les auteurs de la découverte craignent donc que ces informations puissent être utilisées pour des campagnes de spam ou de phishing.Heureusement, depuis hier, la base de données n'est plus accessible. Elle a été retirée, à la suite d'un signalement adressé par Bob Diachenko au FAI gérant l'adresse IP du serveur sur lequel elle était hébergée.Pour l'heure, on ne sait pas vraiment comment une telle quantité d'information a pu se retrouver en ligne. Les chercheurs pensent que la fuite a pu provenir d'un scraping illégal de données ou d'une utilisation abusive des API de Facebook, qui serait intervenue avant que le réseau social n'en restreigne l'accès.Cette dernière hypothèse semble celle privilégiée par la plateforme pour le moment. Une porte-parole de l'entreprise a ainsi déclaré : «».Il vaudrait mieux pour Facebook, car après les précédentes fuites, dont celle ayant impliqué plus de 540 millions de personnes , les utilisateurs pourraient finir par perdre définitivement foi en la plateforme.