Europol porte un gros coup d'arrêt à LabHost, le supermarché des pirates, qui vend des kits de phishing par abonnement

LabHost propose un modèle d'abonnement mensuel à 249 dollars, permettant qui plus une personnalisation des services, ensuite déployables en une poignée de clics. Ce modèle du phishing-as-a-service est de plus en plus répandu. Il l'est tout autant chez les groupes spécialisés dans le ransomware. Puis moyennant finance, il est possible de viser certains cibles, par exemple des institutions financières ou des services de télécommunications.