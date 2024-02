Une grande campagne de spam usurpe des noms de domaine réputés pour vous arnaquer

Les chercheurs de Guardio ont fait une découverte plutôt intéressante en examinant les métadonnées de courriers électroniques : ils ont mis au jour une vaste campagne de fraude publicitaire qui diffuserait plus de cinq millions d'e-mails par jour et baptisée « SubdoMailing ».

Ce nom suggère la principale caractéristique de cette opération : elle utilise plus de 8 000 noms de domaine et 13 000 sous-domaines, et pas n'importe lesquels. Ses instigateurs sont capables d'utiliser les adresses de sociétés aussi connues qu'eBay, Marvel, MSN, McAfee et même celle des autorités de la ville de New York, pour se faire passer pour un acteur de confiance. Les filtres anti-spam sont ainsi plus facilement trompés, et on peut supposer que de nombreux utilisateurs le sont tout autant.