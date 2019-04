L'AMF inflige une amende à Iliad (Free) et au président du conseil d'administration

L'AMF établit définitivement le manquement d'initié d'Iliad

Maxime Lombardini

Lombardini s'est servi d'une information privilégiée à des fins personnelles

Cette fois ça y est, l'a tranché. Lundi, dans un communiqué, l'AMF a annoncé avoir infligé une amende de 600 000 euros au président du conseil d'administration d', Maxime Lombardini, ainsi que 100 000 euros au groupe de Xavier Niel, pour sa communication tardive dans le rachat avorté de T-Mobile US. Le montant des deux sanctions est inférieur aux demandes premières de l'AMF L'Autorité reproche au groupe Iliad d'avoir. Ce n'est que le 31 juillet 2014 que le groupe français avait officiellement dévoilé son intérêt pour le rachat de 57 % des parts de, filiale américaine de Deutsche Telekom, pour 15 milliards de dollars. Le conseil d'administration d'Iliad était en réalité au courant depuis le, soit un mois avant la sortie du communiqué de presse.Ce manquement d'initié n'a évidemment pas plu au gendarme boursier qui avait requis, à la fin du mois de mars,contre l'ex-DG du groupe Maxime Lombardini et une seconde de 500 000 euros contre Iliad. «», indique l'AMF. «», ajoute-t-elle.Maxime Lombardini, lui, a été plus sévèrement condamné pourdatant du début du mois de juillet 2014, alors qu'Iliad préparait sa tentative de rachat de T-Mobile US. «», rapporte l'AMF.Alors qu'Iliad souhaitait s'implanter en Amérique du Nord, l'actionnaire de T-Mobile, Deutsche Telekom, avait refusé l'offre du groupe propriétaire de Free. Iliad avait ensuite définitivementà son processus d'acquisition au mois d'octobre 2014.