Freebox Révolution : vous pouvez maintenant caster des vidéos YouTube

L'application YouTube développée par Free, c'est fini

Source : Univers Freebox

C'est bel et bien la version officielle dequi a été déployée la semaine passée sur laSi l'application officielle de YouTube était déjà présente sur les Free mini 4K et Freebox Delta, c'est désormais au tour de la Freebox Révolution de s'équiper.Il est également possible de, ainsi il vous est offert de naviguer sur YouTube via mobile, sur l'application ou sur le site Web, de sélectionner une vidéo et de l'envoyer vers votre téléviseur. Pour faire cela, il vous suffit de cliquer sur l'icône « Chromecast », puis de l'envoyer sur la box Free que vous possédez.