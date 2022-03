Tesla commence à livrer ses premiers Model Y fabriqués en Allemagne

Tesla montre ses ambitions sur le Vieux Continent avec les premières livraisons de son Model Y fabriqués dans sa nouvelle Gigafactory de Berlin-Brandebourg, en Allemagne. Mais si seulement 30 modèles sont sortis de l'usine ce 22 mars 2022, Tesla ne compte pas s'arrêter là.

Avec une surface de 300 hectares et 227 000 m² de bâtiments, la Gigafactory berlinoise de Tesla doit permettre de produire non seulement 500 000 Model Y par an, mais aussi l'équivalent de 50 GWh de batteries. Des chiffres titanesques, sachant que 3 000 personnes ont déjà été embauchées, et que 9 000 de plus doivent l'être pour arriver à de tels résultats.